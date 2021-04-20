Samsung вновь откажется от датчика ToF на Galaxy S22

Компания Samsung вновь откажется от датчика ToF для предстоящей серии Galaxy S, ориентировочно на Galaxy S22.

Датчики LiDAR от Apple работают аналогично датчикам компании Samsung и помогают получать информацию о глубине или же измерении расстоянии. Однако разница между датчиками Samsung и Apple заключается в том, что Samsung использовала непрямой датчик ToF, который хорошо работает только при достаточно сильном освещении. Датчики Depth Vision ToF в серии Galaxy S20 имели диапазон 3 метра, в то время как Apple позаботилась о том, чтобы они покрывали до 6 метров.

Это привело к множеству неточностей, и в конце концов Samsung удалила его в прошлом году. Также руководитель Samsung заявил, что владельцы довольны функциями камеры на Galaxy S21, и следовательно, нет необходимости в объективе ToF в будущих флагманах компании.
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