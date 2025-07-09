Samsung всё же создавала процессор для Pixel 10

Надпись SEC на чипе указывает на то, что он не был выпущен на фабрике TSMC. Слева можно также заметить маркировку G5, что может быть отсылкой к будущему фирменному чипу Google. Ранее сообщалось, что Samsung активно анализировала причины отказа Google от размещения заказов на производство Tensor G5 на 3-нм линии. Это подтверждает, что переговоры между компаниями действительно велись. Однако в итоге руководство Google посетило Тайвань и заключило долгосрочное соглашение с TSMC, которое может охватывать срок до пяти лет. Tensor G5 будет выпускаться по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, а следующая версия, Tensor G6, вероятно, перейдёт на 2-нм техпроцесс, чтобы конкурировать с флагманами от Apple и других брендов. Будем следить за ситуацией.