Samsung всё же создавала процессор для Pixel 10

Уже в этом году компания Google представит серию смартфонов Pixel 10 вместе с новым мобильным процессором Tensor G5, и это станет первым релизом, когда компания откажется от Samsung в пользу TSMC для массового производства своего топового процессора. Решение вполне ожидаемое, учитывая, что корейский производственный гигант испытывал сложности с повышением выхода годных кристаллов на 3-нм техпроцессе с GAA-архитектурой. Однако, как выяснилось, изначально Samsung всё же участвовала в разработке — об этом говорит недавно появившееся изображение прототипа Tensor G5. Инсайдер опубликовал снимок, на котором, предположительно, изображён прототип Pixel 10 с Tensor G5, который был изготовлен именно Samsung.

Надпись SEC на чипе указывает на то, что он не был выпущен на фабрике TSMC. Слева можно также заметить маркировку G5, что может быть отсылкой к будущему фирменному чипу Google. Ранее сообщалось, что Samsung активно анализировала причины отказа Google от размещения заказов на производство Tensor G5 на 3-нм линии. Это подтверждает, что переговоры между компаниями действительно велись. Однако в итоге руководство Google посетило Тайвань и заключило долгосрочное соглашение с TSMC, которое может охватывать срок до пяти лет. Tensor G5 будет выпускаться по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, а следующая версия, Tensor G6, вероятно, перейдёт на 2-нм техпроцесс, чтобы конкурировать с флагманами от Apple и других брендов. Будем следить за ситуацией.