Samsung заказал на 60% больше экранных панелей для грядущего смартфона Galaxy Z Flip4

Samsung рассчитывает выпустить еще больше складных устройств в этом году, что подтверждается ноябрьскими отчетами, в которых говорилось, что Samsung рассчитывает увеличить производство как Z Flip4, так и Z Fold4. Тем не менее, Samsung больше сосредоточится на производстве Z Flip4, а не Fold, вероятно, из-за его масштабируемости и более доступной цены. Z Flip3 5G был выпущен по стартовой цене 999 долларов, что значительно ниже цены оригинального Z Flip3 в 1380 долларов. С каждым годом каждое последующее поколение складных устройств Galaxy Z становится все более популярным, поскольку линейка становится все более отточенной.