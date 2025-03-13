Samsung закроет подразделение, отвечающее за Exynos

В настоящее время за разработку чипов Exynos отвечает подразделение Samsung LSI, однако внутри компании ведутся обсуждения о передаче этой задачи в Samsung MX (подразделение Mobile Experience) — именно эта команда отвечает за смартфоны Galaxy. Идея в том, чтобы объединить инженеров, работающих над Exynos, с командой, разрабатывающей смартфоны, чтобы улучшить производительность чипов и общий пользовательский опыт. При этом производством систем на кристалле по-прежнему займется Samsung Foundry — в этом плане изменений не планируется. Однако внутри компании нет единого мнения по поводу такого шага. Некоторые поддерживают идею, другие выступают против, так как столь масштабная реорганизация требует тщательного планирования.

Основная причина, по которой Samsung рассматривает этот вариант, — слабые результаты Samsung LSI в последние годы. Подразделение не успело выпустить Exynos 2500 для серии Galaxy S25, так же, как ранее сорвало сроки с Galaxy S23. А когда чипы все же выходят, они часто уступают Snapdragon от Qualcomm по ряду параметров. Но даже если передача проекта в Samsung MX пройдёт гладко, останется ещё одна проблема — Samsung Foundry. Производственное подразделение компании уже несколько лет отстаёт от TSMC в технологическом процессе, что также может повлиять на качество будущих чипов Exynos. И здесь просто реорганизацией подразделений проблему уже не исправить, так что придётся придумать более комплексное решение.