Samsung заняла лидирующую позицию на рынке складных смартфонов

Сегодня аналитики мобильного рынка сообщили довольно интересную новость — они отметили, что впервые за долгое время сегмент показал снижение поставок. Общий объём поставок упал на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всему миру. И несмотря на то, что компания Samsung сохранила лидерство, её доля на рынке заметно сократилась, даже с учётом выпуска флагманов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Наибольшую выгоду от ситуации получили компании Xiaomi, Motorola, Honor и Huawei, каждая из которых продемонстрировала значительный рост поставок по сравнению с тем же периодом прошлого года. Забавно, что при этом компания Samsung испытывает растущую конкуренцию со стороны Motorola, которая предложила складные смартфоны Razr 50 и Razr 50 Ultra стоимостью менее 1000 долларов, а также от Honor из-за крайне успешного складного смартфона Magic V3.

И это с учётом того, что Motorola на самом деле практически ушла с рынка смартфонов. А вот Xiaomi показала самый высокий рост поставок в годовом исчислении благодаря выходу на международный рынок со своим складным смартфоном Mix Flip. Рост Huawei в основном обусловлен продажами в Китае — модели Mate X5 и раскладушка Pocket 2 пользовались стабильным спросом, а недавно выпущенные Nova Flip и тройной Mate XT Ultimate получили популярность благодаря доступной цене и инновациям соответственно. Однако эти устройства пока не представлены на международных рынках, что делает ограничивает компанию в прибыли.