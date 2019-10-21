Samsung запатентовала необычную технологию, которая может дебютировать на Galaxy S11 +

Поданная Samsung заявка на патент дает представление о том, чего ожидать от Samsung Galaxy S11 +.

Патент раскрывает телефон, который будет иметь фронтальную камеру, встроенную под экран, и выдвижное устройство. Почти вся передняя панель занята дисплеем.

Только внизу есть тонкая металлическая рамка, под которой прячется свернутый участок экрана. Если потянуть модуль с дисплеем вниз, то доступная площадь экрана увеличивается, а если толкнуть вверх — то уменьшается.

На задней панели есть «второй» дисплей, на самом деле являющийся участком большого гибкого экрана. Когда слайдер раздвинут, этот второй дисплей становится немного меньше. Кроме того, в описании патента упоминается вращающаяся камера.