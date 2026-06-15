Samsung запросила образцы дисплеев для Galaxy S27

Такой визит выглядит особенно значимым на фоне слухов о том, что Samsung может впервые в истории серии Galaxy S использовать панели BOE в базовой модели S27, чтобы снизить себестоимость устройства. Сообщается, что Samsung уже запросила у BOE техническую документацию по соответствующим OLED-панелям, так что теперь лишь вопрос времени, когда финальное решение будет принято. Использование панелей BOE поможет снизить расходы компании, однако существует риск для потребителей — если дисплеи окажутся недостаточно качественными, пользователи потеряют доверие к бренду. С другой стороны, BOE уже является крупным поставщиком LTPS OLED-панелей для Apple, включая iPhone 17e. То есть не сказать, что качество производимой продукции просто ужасное — вполне вероятно, что бренд уже догнал конкурентов по этому вопросу.