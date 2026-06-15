Samsung запросила образцы дисплеев для Galaxy S27

Компания Samsung, судя по новым данным инсайдеров, пытается максимально сократить издержки на фоне исторического скачка цен на чипы памяти. В свежих утечках говорится, что базовая версия Galaxy S27 может получить OLED-дисплей от китайской BOE, что потенциально вызывает вопросы по качеству. Стоит напомнить, что подобные попытки сотрудничества предпринимались ещё в 2021 году для Galaxy S21, но тогда они не увенчались успехом. Теперь же, по данным корейского издания, генеральный директор подразделения Samsung, отвечающего за телевизоры и смартфоны, планирует в текущем месяце посетить BOE в Китае для обсуждения возможного сотрудничества.

Такой визит выглядит особенно значимым на фоне слухов о том, что Samsung может впервые в истории серии Galaxy S использовать панели BOE в базовой модели S27, чтобы снизить себестоимость устройства. Сообщается, что Samsung уже запросила у BOE техническую документацию по соответствующим OLED-панелям, так что теперь лишь вопрос времени, когда финальное решение будет принято. Использование панелей BOE поможет снизить расходы компании, однако существует риск для потребителей — если дисплеи окажутся недостаточно качественными, пользователи потеряют доверие к бренду. С другой стороны, BOE уже является крупным поставщиком LTPS OLED-панелей для Apple, включая iPhone 17e. То есть не сказать, что качество производимой продукции просто ужасное — вполне вероятно, что бренд уже догнал конкурентов по этому вопросу.