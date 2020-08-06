Samsung запускает бета версию Android 11 Based One UI 3.0 Beta

Samsung печально известна тем, что задерживает обновления программного обеспечения для своих устройств, но с момента выпуска семейств Galaxy S8, наблюдается сдвиг компаний в этом направлении.

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 могут записаться в бета-версию Android 11 Based One UI 3.0 Beta , но компания Samsung заявляет, что это предварительная бета-фаза, и только владельцы смартфонов США и Южной Корее могут принять участии в ней. В настоящее время компания Samsung, ждет чтобы все участники тестирования, убедились, что их приложения полностью совместимы с новейшим бета-программным обеспечением, и как только это будет сделано, Samsung откроет бета-версию публично для участника. Именно по этой причине на данный момент получение доступа к бета-версии потребует одобрения Samsung, и именно поэтому обычные пользователи Galaxy S20 пока не смогут установить One UI 3.0 на свои устройства.

На данный момент как LTE, так и 5G варианты серии смартфонов Galaxy S20 имеют право на бета-версию One UI 3.0 в США. Позже будет доступна бета-версия для владельцев устройств в Китае, Индии, Великобритании, Польше, Южной Корее и Германии.
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