Samsung запускает монитор нового поколения Odyssey Ark

Samsung Electronics объявила о глобальном запуске нового дисплея нового поколения. Это 55-дюймовый 4K-монитор с названием Odyssey Ark.

Samsung Odyssey Ark представляет собой изогнутый монитор 1000R с частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), а также совершенно новым режимом Cockpit Mode и эксклюзивным контроллером Ark Dial для большего погружения в игры.

Монитор обладает уникальной подставкой HAS, которая позволяет регулировать дисплей в любой ориентации. В Odyssey Ark используется технология Samsung Quantum Matrix с использованием светодиодов Quantum Mini. Модель предлагает великолепный звук с технологией Sound Dome Tech, включающей AI Sound Booster и Dolby Atmos для улучшения объемного звучания. Также в мониторе есть четыре динамика общей мощностью 60 Вт.

Предзаказ на монитор Samsung Odyssey Ark уже открыт. Ориентировочная стоимость модели составляет 3500 долларов.