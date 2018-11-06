Samsung завтра представит складной телефон

Компания Samsung уже завтра представит свой складной телефон на конференции разработчиков. Где представители компании надеются получить методы использования приложений на маленьком экране телефона до размера планшета по мере того, как устройство разворачивается.

Пока что остается неизвестным, будет ли показан на конференции интерфейс или же просто покажут изображение нового устройства. Выход телефона под предварительным названием Samsung Galaxy F, запланирован на начало следующего года.Что касается остальных телефонов Samsung, они все еще находятся в ожидании обновления новой операционной системы Android 9.0 Pie.