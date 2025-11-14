Satechi выпустила магнитную шайбу-адаптер для смартфонов

Satechi представила новый многофункциональный хаб, который по форме напоминает шайбу и крепится к смартфонам или ноутбукам с помощью магнитного кольца, хотя при этом не является беспроводной зарядкой. Модель OntheGo 7-in-1 Multiport Adapter получила семь разъёмов и подключается к устройствам через короткий встроенный кабель USB Type-C, который аккуратно укладывается вокруг корпуса, когда адаптер не используется. В хабе есть HDMI с поддержкой 4K-разрешения при 60 кадрах в секунду, слоты для SD и microSD с максимальной ёмкостью карт до 2 ТБ, гигабитный Ethernet, два USB Type-A 3.2 Gen 1 и USB Type-C с возможностью сквозной подачи питания до 100 Вт, что позволяет заряжать подключённые устройства без каких-либо ограничений.

Магнитное крепление даёт возможность фиксировать адаптер на задней панели смартфонов, поддерживающих стандарт Qi2, включая iPhone с MagSafe и линейку Google Pixel 10 с Pixelsnap. Для ноутбуков и старых смартфонов, которые не поддерживают беспроводную зарядку или не совместимы с Qi2, в комплект добавлено магнитное кольцо с клеевым основанием, позволяющее закрепить адаптер практически на любой поверхности. Выглядит решение довольно необычно, потому что ранее никто на самом деле ничего подобного никогда не делал. При этом для смартфонов это действительно полезная фишка, потому что количество портов очень большое, но вот ноутбуки выиграют от новинки не так уж много — особенно если у них уже есть HDMI и прочие порты.