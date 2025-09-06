Саундбар Redmi Desktop Speaker 2 Pro оценили в 50 долларов

Компания Xiaomi объявила о выпуске недорогого саундбара Redmi Desktop Speaker 2 Pro, который получил систему из двух 10-Вт динамиков Racetrack и двух пассивных басовых излучателей. Новинка также характеризуется цифровым аудиопроцессором DSP с цифровой цепочкой обработки сигнала, пятью режимами эквалайзера, цилиндрическим корпусом с металлической защитной сеткой, наклоном под углом 53° для более широкого охвата, сертификатом CGEC Golden Ear, 24 RGB-светодиодами с шестью режимами подсветки, включая Aurora 2.0 и Starry Flash, а также синхронизацией с музыкой, подключением через интерфейсы USB, Bluetooth 5.3 или Aux, совместимостью с Windows, macOS и Android, микрофоном с функцией эхоподавления, 3,5-мм гнездом для внешних микрофонов, а также серебристой и черной расцветками корпуса. Сандбар оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 50 долларов.

