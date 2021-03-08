Scythe Mugen 5 Black Edition официально поступил в продажу

Scythe подтвердила о запуске нового кулера Mugen 5 Black Edition. На данный момент кулер доступен в Северной Америке по цене 60 долларов.

Версия Mugen 5 Black Edition имеет полностью черный дизайн, включая радиатор на котором изображен логотип, тихий вентилятор и медные тепловые трубки. Scythe Mugen 5 Black Edition обеспечивает совместимость с высокими модулями памяти, благодаря ассиметричной конструкции. Высота кулера составляет 154,5 мм. 120 мм вентилятор Kaze Flex 120 вращается со скоростью от 300 до 1500 об/мин.

Кулер Scythe Mugen 5 Black Edition совместим с процессорами Intel и AMD. Богатая комплектация также содержит отвертку для монтажа и термопасту.

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