Scythe Mugen 5 Black RGB Edition стоит всего 50 долларов

В последнее время на рынке появилось достаточно много интересных систем охлаждения, которые не только выглядят привлекательно, но и отлично справляются с поставленной задачей охлаждать процессор. Однако многие пользователи жалуются на то, что такие системы стоят слишком дорого и они не могут себе позволить что-то действительно крутое. Теперь в продажу поступила система воздушного охлаждения Scythe Mugen 5 Black RGB Edition, которая стоит всего 50 долларов и при этом отлично справляется со всеми поставленными задачами. Вы можете охлаждаться достаточно горячий процессор, можете спокойно запускать игры и играть на самых высоких настройках, ведь даже под нагрузкой процессор будет оставаться на адекватных температурах.