Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. B

Компания Scythe выпускает обновленную версию высокопроизводительного процессорного кулера премиум-класса Fuma 2. Основанный на классической конструкции асимметричного радиатора Fuma 2, удостоенный наград двухбашенный кулер теперь оснащен двумя новыми вентиляторами Kaze Flex II.

Новый вентилятор увеличивает скорость воздушного потока, развивая скорость до 1500 об/мин, а конструкция резиновой рамы гарантирует значительное снижение уровня шума. Монтажная система Scythe HPMS IV теперь предлагает полную поддержку Intel LGA 1700. Процессорный кулер Scythe Fuma 2 Rev.B теперь доступен на рынках США, Японии и Тайваня.

Технические характеристики и особенности продукта:
  • Номер модели: SCFM-2100
  • Размеры: Ш137 х Г129 х В155 мм
  • Вес: 1000 г
  • Платы:
  • Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 2066 Square ILM / 2011 (V3) Square ILM
  • AMD: AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1
Комментарии и отзывы Scythe Fuma 2 Rev. B
Alphacool представляет систему охлаждения Eiswolf 2 AIO для …
Alphacool представляет систему охлаждения Eiswolf 2 AIO для Alphacool Eiswolf 2 — это первый полностью закрытый кулер для графического процессора от Alphacool. …
EK объявляет о выпуске нового водоблока Quantum Velocity² дл…
EK объявляет о выпуске нового водоблока Quantum Velocity² длEK-Quantum Velocity², преемник очень популярного EK-Quantum Velocity, поддерживает сокет Intel LGA 1200. …
ASUS представила белые варианты кулеров ROG Strix LC II…
ASUS представила белые варианты кулеров ROG Strix LC IIКомпания ASUS представила варианты белого цвета линейки жидкостных кулеров ROG Strix LC II, которые компа…
AZZA представила системы охлаждения AIO линейки BLIZZARD SP…
AZZA представила системы охлаждения AIO линейки BLIZZARD SPAZZA представила новые системы охлаждения AIO - BLIZZARD SP 240 и BLIZZARD SP 360. …
Sapphire анонсировала системы охлаждения AIO Nitro + S360-A …
Sapphire анонсировала системы охлаждения AIO Nitro + S360-A Компания Sapphire представила две новые системы охлаждения AIO серии Nitro + S360-A и S240-A. В новинках …
Akasa выпустила 120-мм вентиляторы OTTO SF12 и SC12 со степе…
Akasa выпустила 120-мм вентиляторы OTTO SF12 и SC12 со степеAkasa объявила о выпуске линейки корпусных вентиляторов со степенью защиты IP68. Два 120-мм вентилятора O…
Thermalright представила башенный кулер Macho MAXX…
Thermalright представила башенный кулер Macho MAXXСегодня компания Thermalright представила башенный кулер Macho MAXX. В линейке кулеров башенного типа Mac…
Akasa анонсировала новые процессорные кулеры, совместимые с …
Akasa анонсировала новые процессорные кулеры, совместимые с Akasa объявила о выпуске обновленного набора процессорных кулеров, совместимых с новейшей системой крепле…
Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700Обзор AORUS WATERFORCE 240 (GP-AORUS WATERFORCE 240). Жидкостное охлаждение для LGA-1700
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждениемОбзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor