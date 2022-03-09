Scythe представил процессорный кулер Fuma 2 Rev. B

Компания Scythe выпускает обновленную версию высокопроизводительного процессорного кулера премиум-класса Fuma 2. Основанный на классической конструкции асимметричного радиатора Fuma 2, удостоенный наград двухбашенный кулер теперь оснащен двумя новыми вентиляторами Kaze Flex II.

Новый вентилятор увеличивает скорость воздушного потока, развивая скорость до 1500 об/мин, а конструкция резиновой рамы гарантирует значительное снижение уровня шума. Монтажная система Scythe HPMS IV теперь предлагает полную поддержку Intel LGA 1700. Процессорный кулер Scythe Fuma 2 Rev.B теперь доступен на рынках США, Японии и Тайваня.

Номер модели: SCFM-2100

Размеры: Ш137 х Г129 х В155 мм

Вес: 1000 г

Платы:

Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 2066 Square ILM / 2011 (V3) Square ILM

AMD: AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1

Технические характеристики и особенности продукта: