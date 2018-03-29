Scythe представили процессорный вентилятор Choten Top-Flow высотой 120 мм

2018-03-29, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Scythe Choten; [96]
Oststeinbek (Германия) - Японский эксперт по охлаждению Scythe, расширяет ассортимент своей продукции новой моделью Top-Flow CPU Cooler. Новый Choten CPU кулер способен эффективно охлаждать процессор, а также окружающие компоненты благодаря дизайну Top-Flow, выдувая воздух на материнскую плату. Такая циркуляция воздуха оказывает положительное влияние на стабильность и срок службы компонентов. Отличная производительность наряду с неограниченной совместимостью с высокопроизводительными модулями памяти были одним из ключевых факторов при разработке Choten. Это было достигнуто за счет применения асимметричной конструкции радиатора в сочетании с высокоточной обработкой и высококачественными материалами. Choten CPU Cooler поставляется в комплекте с вентилятором Scythe Kaze Flex 120 PWM и обеспечивает легкую установку в большинство корпусов благодаря общей высоте всего 120 миллиметров.

Scythe Choten использует в общей сложности четыре высококачественных 6 мм медных тепловых трубки, которые соединяют прочную медную пластину с ребрами охлаждения. Медные детали, такие как пластина для отвода тепла и тепловые трубки, покрыты слоем никеля, что предотвращает возникновение коррозии. Алюминиевый радиатор параллельно расположен к медной пластине, благодаря этому, поток воздуха направляется к материнской плате. В результате все компоненты, окружающие процессор, могут быть охлаждены. Большая совместимость модулей памяти достигается благодаря асимметричному дизайну радиатора, а также большому зазору между радиатором и материнской платой.

Scythe Choten поставляется в комплекте с осевым вентилятором из высококачественной серии Kaze Flex 120 PWM от Scythe. Эта модель охватывает широкий диапазон скоростей вращения вентиляторов PWM, начиная с 300 об / мин и поднимаясь до 1.200 об / мин. Пользователи могут регулировать кривую скорости вентилятора в соответствии со своими требованиями. Поставляемая модель вентилятора обеспечивает постоянный поток воздуха от 28,2 до 86,93 м³ / ч при низком уровне шума от 4 до 24,9 дБА. Серия вентиляторов Kaze Flex 120 PWM имеет долгий срок службы 120 000 часов (MTTF) и бесшумную работу благодаря высококачественному уплотненному прецизионному FDB. Торец вентилятора оснащен резиновыми вставками на углах вентилятора, чтобы избежать передачу вибрации.

С целью удовлетворения потребностей большинства пользователей, особенно тех, кто собирает свой первый ПК, очень простой и быстрый процесс монтажа имеет решающее значение. Для достижения этой цели используется недавно разработанная Scythe вторая модификация «Easy Clip Mounting System» (E.C.M.S.II). В списке совместимых CPU реализованных Intel: сокеты LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, а также зарегистрированные AMD: сокеты AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2, FM2 + и AM4. В комплект поставки продукта входят крепежные скобы, термопаста и многоязычная инструкция для установки.
Новый Scythe Choten SCCT-1000 теперь доступен с MSRP по цене 29,30 € (НДС / Налоги не включены).


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