Scythe представляет бюджетный процессорный кулер высотой 127 мм

Scythe представила кулер SCY-920S, с тепловой нагрузкой 95 Вт.

Высота кулера составляет всего 127 мм, а ширина - 87 мм благодаря 92-мм вентилятору. С установленным вентилятором его толщина составляет 62 мм. Кулер ориентирован на покупателей с ограниченным бюджетом, отчасти поэтому он имеет две тепловые трубки, которые проходят через стопку ребер охлаждения с обеих сторон и устанавливают прямой контакт с теплоотводом процессора.

Вентилятор выпускает от 7,1 до 48,2 кубических футов в минуту воздуха с выходным шумом от 8,3 до 28,3 дБА, при скорости вращения от 500 до 2000 об / мин. Поддерживаемые типы сокетов процессора - AM4 и LGA115x. Кулер поступит в продажу примерно в середине декабря.