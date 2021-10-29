Scythe представляет кулер для процессора Mugen 5S

Scythe объявляет о выпуске нового кулера для процессора Mugen 5S (SCMG-5100W). Оснащенный новым вентилятором Wonder Snail 120, Mugen 5 S обеспечивает более высокую эффективность охлаждения и меньший уровень шума по сравнению с кулером Mugen 5 Rev B. Mugen 5 S поставляется с новой системой крепления (HPMSIII-S), которая обеспечивает простую установку и оптимальное прижимное давление.

Вентилятор WS-120 обеспечивает фокусировку и прямой воздушный поток, который обеспечивает превосходную производительность и оптимизирован для достижения наилучшего баланса производительности и уровня шума. Технология Sealed Precision FDB гарантирует отличную стабильность, надежность и длительный срок службы.

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