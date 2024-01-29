Селфи-камера Vivo X100 Pro теперь снимает в 4K

Компания Vivo выпустила обновление для флагманского смартфона Vivo X100 Pro, которое в числе прочего улучшило работу его фронтальной камеры. Теперь она может снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 30 и 60 fps. Также обновление оптимизирует работу основной камеры, улучшает стабильность и снижает энергопотребление системы.

Напомним, что смартфон оснащается 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9300, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зумом), поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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