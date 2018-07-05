Семидюймовый Xiaomi Mi Max 3 засветился на живых фото

Сетевые источники поделились живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi Max 3, официальный дебют которого ожидается в ближайшие недели. Если верить снимкам, аппарат почти повторяет дизайн модели Mi Max 2, но при этом оснащается вертикальной двойной камерой.

По предварительным данным, смартфон Xiaomi Mi Max 3 Pro оснастят новой однокристальной платформой Snapdragon 710, аккумулятором на 5400 мАч, 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, стереофоническими громкоговорителями, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной камерой, одна из которых будет полагаться на 12 Мп датчик Sony IMX363. Модель Mi Max 3 будет отличаться менее производительным процессором Snapdragon 636.