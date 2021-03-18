Sennheiser IE 300 добрались до Индии

В прошлом месяце Sennheiser сообщила, что собирается продать свой бизнес по производству потребительского аудио, однако это не мешает компании запускать новые продукты. Например, немецкий бренд анонсировал новую пару наушников для аудиофилов в Индии под названием Sennheiser IE 300. Стоит отметить, что наушники Sennheiser IE 300 нацелены на клиентов, которые хотят наслаждаться высококачественным звуком с ограниченным бюджетом. Но это не значит, что они дешевые, поскольку их цена составляет 414 долларов — это далеко не бюджетное устройство. С другой стороны, нужно понимать, что производитель выпускает достаточно качественные решения, которые справляются с поставленной задачей достаточно хорошо. Своих денег они точно стоят.

Комментарии и отзывы Sennheiser IE 300
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