Sennheiser IE 300 добрались до Индии

В прошлом месяце Sennheiser сообщила, что собирается продать свой бизнес по производству потребительского аудио, однако это не мешает компании запускать новые продукты. Например, немецкий бренд анонсировал новую пару наушников для аудиофилов в Индии под названием Sennheiser IE 300. Стоит отметить, что наушники Sennheiser IE 300 нацелены на клиентов, которые хотят наслаждаться высококачественным звуком с ограниченным бюджетом. Но это не значит, что они дешевые, поскольку их цена составляет 414 долларов — это далеко не бюджетное устройство. С другой стороны, нужно понимать, что производитель выпускает достаточно качественные решения, которые справляются с поставленной задачей достаточно хорошо. Своих денег они точно стоят.