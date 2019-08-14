Sennheiser анонсировал свои первые Bluetooth наушники

Модель позиционируется как аудиофильская — при желании владелец может сделать характер звучания с помощью физического регулятора, расположенного на корпусе наушников. Установка фирменного мобильного приложения Sennheiser Smart Control App открывает доступ к пяти полосному эквалайзеру. Кроме того, IE 80S BT поддерживают работу с голосовыми ассистентами Siri и Google Assistant. Sennheiser IE 80S BT обладают шейным ободом. В числе Bluetooth-кодеков, с которыми совместим гаджет, значатся LHDC, aptX HD и AAC. За качественную звукопередачу отвечают цифро-аналоговый преобразователь AKM и 10-миллиметровые драйверы, оснащенные неодимовыми магнитами.Компания представила наушники в рамках международной выставки Hong Kong High End Audio Visual Show в Гонконге. По заверению производителя, модель IE 80S BT способна передавать «захватывающую» звуковую сцену без искажений , а по звучанию устройство сопоставимо с проводными наушниками.Стоимость новинки составит 399 долларов.