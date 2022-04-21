Sennheiser представил беспроводные наушники SPORT True Wireless

Sennheiser представил беспроводные наушники SPORT True Wireless. Новые наушники Sennheiser SPORT True Wireless обеспечивают превосходное качество звука для любителей фитнеса и спортсменов независимо от того, насколько интенсивны тренировки.

Его уникальная функция Adaptable Acoustic также предлагает выбор открытых и закрытых ушных адаптеров, что позволяет спортсменам адаптировать свои впечатления от прослушивания в соответствии со своим видом спорта. Благодаря надежной регулируемой посадке наушники SPORT True Wireless готовы даже к самым активным испытаниям — и все это благодаря уникальному звуку Sennheiser.

Наушники Sennheiser SPORT True Wireless оснащены уникальными 7-мм динамическими драйверами, которые обеспечивают полноценные басы и превосходную четкость без искажений — даже на высокой громкости. Уникальная функция Adaptable Acoustic позволяет спортсменам выбирать открытые или закрытые ушные адаптеры и настраивать параметры эквалайзера для идеального индивидуального тренировочного звука.

Совместимость с Bluetooth 5.2 и поддержка аудиокодеков, таких как SBC, AAC и aptX, также позволяют легко оставаться на связи с мобильными устройствами, смарт-часами, смарт-телевизорами и подключенными фитнес-устройствами для безупречного звучания. Время автономной работы составляет 9 часов и еще 18 часов с футляром для зарядки.
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