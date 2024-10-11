Sennheiser представила наушники Accentum Wireless SE

Сегодня компания Sennheiser официально выпустила специальную версию наушников Accentum Wireless, которая получила название Accentum Wireless SE. Эта модель отличается от стандартной сразу двумя моментами — наличием в комплекте Bluetooth-адаптера и цветными акцентами на корпусе. Да, стоит сказать, что наушники Accentum Wireless SE поставляются с Bluetooth-адаптером Sennheiser BTD 600 в коробке, что, конечно, является огромным бонусом. Этот адаптер облегчает процесс подключения Bluetooth-наушников к ПК или Mac для тех, кто сталкивается с трудностями в этом вопросе, а также улучшает качество звука по сравнению с встроенным Bluetooth-модулем на компьютере (даже хорошие модули иногда снижают качество передачи звука, что в наушниках такого уровня сразу ощущается).

Адаптер также поддерживает кодеки aptX и aptX Adaptive, а компания Sennheiser утверждает, что задержка нового комплекта достаточно низкая, чтобы избежать проблем с синхронизацией звука и видео. Ещё в комплекте есть адаптер для подключения USB Type-A донгла к USB Type-C портам. И это, пожалуй, все важные изменения между моделями. На деле Accentum Wireless SE идентичны стандартной модели за исключением медных цветных акцентов на корпусе, но на качество звука это, конечно, никак не влияет. И они могут работать как обычные Bluetooth-наушники без использования адаптера, если пользователю это не нужно. Но в определённых сценариях данная модель действительно будет пользоваться повышенным спросом.