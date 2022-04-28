Sennheiser представила наушники MOMENTUM True Wireless 3

Компания Sennheiser представила новые наушники MOMENTUM True Wireless 3.

Как и его предшественники, наушники MOMENTUM True Wireless 3 обеспечивают высокое качество звука благодаря преобразователю True Response от Sennheiser. Он воспроизводит захватывающий стереозвук с глубокими басами, естественными средними частотами и детализированными высокими частотами. Наушники Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 гарантируют семь часов автономной работы, которые можно увеличить до 28 часов с помощью чехла. MOMENTUM True Wireless 3 также поддерживает широкий спектр аудиокодеков, таких как AAC, SBC и aptX Adaptive.

Новый стильный и футуристический эргономичный дизайн, удостоенный награды Red Dot Design Award 2022, обеспечивает удобную посадку в течение длительного времени. MOMENTUM True Wireless 3 также поставляется с несколькими силиконовыми подушечками разных размеров, которые подходят для всех форм и размеров ушей. Благодаря защищенному от брызг корпусу, сертифицированному по стандарту IPX4, наушники созданы практически для любых приключений, будь то бег под дождем или напряженная тренировка, новые наушники Sennheiser обеспечивают первоклассное качество звука даже в неблагоприятных условиях.

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 доступны для предварительного заказа, а поступят в продажу 10 мая по цене 249,95 долларов в черном, белом и графитовом цветах.