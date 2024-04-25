Sennheiser представила наушники MOMENTUM True Wireless 4

Сегодня компания Sennheiser официально представила свои флагманские беспроводные наушники с шумоподавлением MOMENTUM True Wireless 4. Стоит сказать, что наушники MOMENTUM True Wireless 4 имеют стандартный дизайн TWS-модели с динамическими драйверами TrueResponse диаметром 7 мм, которые сама компания и производит — это достаточно важный момент, так как это позволяет производителю более точно настроить компонент под свои задачи. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless и LC3, также есть поддержка Bluetooth Auracast и LE Audio. Приложение Sennheiser Smart Control позволяет настроить звук по вашим предпочтениям с помощью адаптивного 5-полосного эквалайзера, а также есть возможность настройки зон звука, проверки звука и режимов предустановки.

Вы также можете регулировать уровень шумоподавления и включать режим прозрачности через приложение, что крайне удобно, так как оно есть как на Android, так и на iOS. Кроме того, производитель заявил, что данные наушники обеспечивают 7,5 часа непрерывного воспроизведения музыки при отключённом шумоподавлении и 7 часов при включённом. С зарядным футляром вы можете получить до 30 часов автономной работы в общей сложности, что довольно неплохо даже по современным меркам. При этом нужно понимать, что это премиальное решение, так что стоимость у наушников будет приличной и это явно не тот продукт, который покупают пользователи, которые ещё не оценили прелесть беспроводных решений.
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