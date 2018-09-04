Sennheiser представила полностью беспроводные наушники Momentum True Wireless

Представлены полностью беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless. Используются 7-мм динамические излучатели, настройка эквалайзера осуществляется в приложении Sennheiser Smart Control для платформ iOS и Android. Есть функция сквозного прослушивания Transparent Hearing, которая позволяет слышать все, что происходит вокруг. Наушники поставляются с зарядным футляром, обеспечивающим две дополнительные зарядки устройства. Новинка поступит в продажу в США в середине ноября по цене 300 долларов.