Sennheiser представит новые игровые наушники GSP 600

Новые GSP 600 от аудиоспециалиста Sennheiser. Основываясь на успехе GAME ZERO, получившего название закрытой игровой гарнитуры, новые GSP 600 улучшает свой предшественник с еще большей производительностью звука, улучшенными характеристиками микрофона, а также повышенным комфортом и долговечностью.Независимо от того, как долго длится игровой сеанс и независимо от того, насколько интенсивным становится действие, GSP 600 позволяет вам сохранять спокойствие и контроль. Он предлагает ряд эргономичных улучшений, которые включают в себя совершенно новую конструкцию ушной подушки, инновационную регулируемую головку для настройки контактного давления, новые материалы и усовершенствованную систему шарниров для лучшей подгонки.