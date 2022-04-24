Sennheiser выпустила беспроводные наушники SPORT True Wireless

Компания Sennheiser представила новые беспроводные наушники SPORT True Wireless.

Благодаря надежной регулируемой посадке наушники SPORT True Wireless готовы даже к самым активным испытаниям. SPORT True Wireless обеспечивает качественный звук благодаря преобразователю TrueResponse от Sennheiser. Наушники оснащены 7-мм динамическими драйверами, которые обеспечивает полноценные басы и превосходную четкость звука на любой громкости. Новинка поддерживает аудиокодеки SBC, AAC и aptX. Сенсорное управление упрощает доступ к аудио настройкам и голосовым помощникам.

Автономность наушников достигает 9 часов и еще 18 часов с чехлом для зарядки. Эргономичный дизайн SPORT True Wireless был разработан для спортсменов и любителtq активного отдыха. SPORT True Wireless со степенью защиты IP54 устойчивы к пыли и брызгам, а также легко выдерживают пот, пробежки под дождем и даже тренировки на пляже.

Наушники Sennheiser SPORT True Wireless продаются по рекомендованной цене 129 долларов.