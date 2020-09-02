Sennheiser выпустила беспроводные наушники за $ 200

Sennheiser выпустила новую пару настоящих беспроводных наушников среднего класса CX 400BT стоимостью $ 200.

За счет снижения себестоимости производителю пришлось пожертвовать несколькими флагманскими функциями. Но при более внимательном рассмотрении его спецификации мы приятно удивлены, увидев, что они имеют около 70 % функций своего более дорогого собрата, включая использование того же 7-мм динамического драйвера, а также идентичную акустическую систему качества звука Sennheiser.

Настраивать параметры звучания можно через мобильное приложение Smart Control для смартфона. Общее время автономной работы составляет 20 часов. CX400 BT - это способ Sennheiser признать все более переполненный сегмент среднего ценового диапазона, где подобные Google Pixel Buds и Samsung Galaxy Buds + становятся все более популярными. Наушники появятся в продаже 15 сентября.

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Sennheiser выпустила беспроводные наушники за $ 200

Sennheiser выпустила новую пару настоящих беспроводных наушников среднего класса CX 400BT стоимостью $ 20...
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