Сенсорный монитор AOC 16T2 оснащен встроенным аккумулятором

Компания AOC представила портативный сенсорный монитор диагональю 15,6 дюймов. AOC 16T2 обеспечивает широкий спектр вариантов его применения. Монитор можно использовать в качестве дополнительного монитора подключив к ноутбуку, настольному компьютеру или смартфону.

Монитор оснащен IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Модель имеет 10-точечный сенсорный ввод. Корпус AOC 16T2 предлагает гладкую алюминиевую отделку. Подключение осуществляется благодаря двум портам USB-C и разъёму Micro HDMI. 16T2 также оборудован двумя встроенными стереодинамиками мощностью 1 Вт.

AOC 16T2 имеет встроенную батарею емкостью 8000 мАч, это значит, что через монитор можно зарядить ваше устройство. На задней панели есть крепление VESA, а благодаря складной крышке можно использовать монитор в портретном и альбомном положении.

Монитор AOC 16T2 поступит в продажу с октября этого года по цене 25.929 рублей.
Комментарии и отзывы AOC 16T2
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