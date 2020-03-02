Серия Gigabyte Aorus представляет новые продукты

На выставке PAX East, компания Gigabyte представила игровые продукты серии Aorus.

Gigabyte Aorus FI27Q-P игровой монитор с 27 дюймами. Разрешение которого составляет 2560 x 1440. Соотношение сторон 19: 9, частота обновления экрана 165 Гц. Дополнительные функции, монитор оснащен технологией AMD FreeSync. Также были представлены еще несколько мониторов серии Aorus CV27F и CV27QP.

Еще одним представленным продуктом является игровой ноутбук Aorus 17. Ноутбук оснащен процессором Intel Core 9 поколения в паре с видеокартой Aorus RTX 2080 Super. Это первый ноутбук в мире с клавишными переключателями Omron.