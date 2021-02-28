Серия OPPO Find X3 запускается 11 марта в Китае

В просочившемся плакате в сети, говорится что серия OPPO Find X3 станет официальной 11 марта в Китае. Похоже, что компания анонсирует смартфоны Find X3 и Find X3 Pro.

На плакате указано, что мероприятие по запуску серии OPPO Find X3 состоится в 19:30 по местному времени 11 марта. Также серия Find X3 будет включать в себя два других телефона, такие как Find X3 Neo и Find X3 Lite . Утверждается, что эти телефоны представляют собой обновленные версии телефонов Reno5 Pro + 5G и Reno5 5G, которые стали официальными в Китае в декабре 2020 года. Компания OPPO может провести отдельное мероприятие по запуску, чтобы объявить серию Find X3 для глобальных рынков.
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