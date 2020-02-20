Серия OnePlus 8 получит степень защиты IP68 от воды и пыли

Смартфоны OnePlus неизменно отстают в плане защиты от воды и пыли из-за сопутствующих затрат. Но скоро, наконец, все может измениться, ведь функция постепенно становится стандартом для всей индустрии смартфонов. В загадочный твит, опубликованном на выходных, дразнит официальную степень защиты IP68 на предстоящей серии OnePlus 8.

Ожидается, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут иметь 6,5-дюймовый и 6,65-дюймовый дисплеи Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц. РЗа работу будет отвечать Qualcomm Snapdragon 865. Этот набор микросхем в стандартной комплектации оснащен модемом 5G, что означает, что оба телефона будут поддерживать сети 5G в стандартной комплектации.

Смартфоны должны иметь вариант хранения 8/128 ГБ, хотя при запуске могут быть предложены более дорогие конфигурации до 12/512 ГБ. OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro станут официальными в апреле.