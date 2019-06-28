Серия P30 бьет все рекорды продаж Huawei

Потратив всего 85 дней, китайская компания Huawei объявила о том, что с момента их международного выпуска 5 апреля она отправила более 10 миллионов единиц Huawei P30 и P30 Pro вместе взятых. Как отметил президент линейки мобильных телефонов Huawei Кевин Хо, серии Huawei P20 потребовалось еще 62 дня, чтобы достичь того же рубежа продаж.

В дополнение к установлению рекорда для серии Huawei P, успех линейки P30 также устанавливает новый стандарт для всех флагманов Huawei. До сегодняшнего дня самой продаваемой серией бренда был Mate 20, которому потребовалось четыре с половиной месяца, чтобы достичь 10 миллионов единиц, на два месяца больше, чем P30 и P30 Pro. Huawei еще не подтвердила свой годовой объем продаж для серии P30, но в ближайшие месяцы ожидается заметное падение спроса. На продажи влияет появление новых конкурентов и запрет на торговлю в США. Компания недавно признала, что международные продажи упали примерно на 40%.