Серия Realme Q3 получила расцветку Psychedelic Silver

Компания Realme представила новый цветовой вариант для смартфонов серии Realme Q3, которые были представлены 22 апреля в Китае.

В новом рекламном плакате, опубликованном компанией, было показано, что смартфон Realme Q3 также будет поставляться в цвете Psychedelic Silver. Вице-президент и президент Realme Сюй Ци на презентации ответил, что это новая цветовая схема вдохновлена ​​культурой 2000 года с металлической текстурой и полноцветными иллюзиями с научной фантастикой и футуристическим смыслом.

Ещё серия Realme Q3 будет иметь корпус желтого цвета с зеленым флуоресцентным логотипом, который будет покрыт фосфоресцентной краской, чтобы светится в темноте.