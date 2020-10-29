Серия Redmi Note 10 не за горами

Серия Redmi Note от Xiaomi популярна как в своей стране, так и на мировых рынках. Компания планирует выпустить новый смартфон под названием Redmi Note 10.

По слухам сети, серия Redmi Note 10 будет представлена ​​в трех моделях - M2007J17C , M2007J22C, M2010J19SC. Первые два - это устройства 5G, а последний - 4G в соответствии с сертификатами. Первая модель скорее всего получит название Redmi Note 10 Pro Max, которая скорее всего получит огромную камеру на 108 МП. Однако остальные два могут быть Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 4G. Как и в случае с каждой серией Note, мы можем ожидать таких функций, как ЖК-дисплей с защитой Gorilla Glass и высокоскоростной режим обновления с дисплеями с частотой 120 Гц.

Дизайн смартфонов скорее всего будет очень похож на Poco X3. За производительность скорее всего будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 750G с поддержкой сети пятого поколения 5G. Дата запуска устройства пока точно не известна.