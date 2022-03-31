Серия Redmi Note 12 будет запущена во втором квартале 2022 года

Серия Redmi Note 12 может дебютировать в апреле или мае и будет оснащена высокопроизводительным процессором от MediaTek. Сегодня президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi, заявил, что серия Redmi Note будет обновляться каждые шесть месяцев, закрывая годовой цикл. В новых телефонах особое внимание будет уделено производительности. Предполагается что речь идет о высокопроизводительном процессоре от MediaTek, Dimensity 8000 либо Dimensity 1300. Оба процессора довольно мощные и определенно являются высокопроизводительными чипами, но не такими быстрыми, как флагманский чип Dimensity 9000.

На данный момент почти ничего не известно о серии Redmi Note 12, но мы должны увидеть больше утечек информации перед их запуском.