Серия Redmi Note 13 стала хитом продаж в Китае

Компания Xiaomi похвасталась успехами серии смартфонов Redmi Note 13 на домашнем китайском рынке. Утверждается, что со старта продаж в сентябре прошлого года на домашнем китайском рынке было реализовано 3,2 миллиона экземпляров. На крупнейшей площадке JD.com было оставлено 98% положительных отзывов о моделях Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G.

Напомним, что базовая модель оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 173,5 грамма, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-излучателем, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, 3,5-мм гнездом для наушников и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.
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