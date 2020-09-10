Серия TUF Gaming от ASUS пополнилась изогнутым монитором VG24VQR с 165 Гц

Серия TUF Gaming компании ASUS пополнилась еще одним монитором. Игровой изогнутый монитор с 165 Гц VG24VQR предлагает 23,6 дюймовую панель с VA-матрицей.

Разрешение монитора составляет FullHD, время отклика 1 мс, кривизна 1500R. Монитор покрывает до 72 % цветовой гаммы NTSC. VG24VQR оснащен технологией ASUS Extreme Low Motion Blur, а также поддерживает Adaptive Sync и сертифицирован как монитор с FreeSync Premium. Пользователь получает расширенные настройки в меню.

Эргономичная подставка позволяет использовать дисплей в положении портретного режима, а также регулировать высоту и угол наклона. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм. На задней панели есть два порта HDMI 1.4, порт DisplayPort, 3,5 мм разъем для наушников. Есть два динамика по 2 Вт.

Компания не сообщила о цене и поступлении в продажу монитора TUF Gaming VG24VQR.