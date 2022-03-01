Серия Xiaomi 12 выйдет на мировой рынок 15 марта

Xiaomi не участвует в мероприятиях MWC, позволяя своему бренду Poco быть в центре внимания. Компания не собирается оставаться в тени, поскольку источники утверждают, что скоро состоится большой анонс Xiaomi — флагманы 12-й серии выходят на мировой рынок.

Источники сообщают, что онлайн-мероприятие 15 марта объявит о появлении серии Xiaomi 12 в Европе и, возможно, в других регионах. Однако неясно, будут ли доступны все три модели — Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. В любом случае, маркетинговая кампания будет сосредоточена на камерах, а у мероприятия будет слоган «Мастер каждой сцены».Все три телефона имеют основные камеры на 50 МП, но у Pro сенсор больше, чем у двух других (1/2,8 дюйма против 1/1,56 дюйма). Pro имеет тройную 50-мегапиксельную камеру, в том числе 50-мегапиксельный телеобъектив (2-кратное оптическое увеличение) и сверхширокий угол обзора 115°. Два других имеют 13-мегапиксельную сверхширокоугольную (123 °) и 5-мегапиксельную телемакрокамеры.

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