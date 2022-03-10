Серия Xiaomi Redmi K50 официально стартует 17 марта

Вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг официально объявил дату запуска серии Redmi K50 — 17 марта. Согласно утечке, один телефон из линейки, вероятно, Redmi K50 Pro+, будет работать на Dimensity 9000 набрав более 1 000 000 баллов на платформе бенчмаркинга AnTuTu. Недавно компания анонсировала Redmi K50 Gaming, но теперь мы должны увидеть основную серию K50.

Результат представляет собой сумму производительности процессора, графического процессора, памяти и пользовательского интерфейса и обещает высокую производительность.