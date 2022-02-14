Серия iQOO 9 будет выпущена с аккумулятором емкостью 4700 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт

Серия iQOO 9, представленная в Китае в прошлом месяце, начнет свое глобальное развертывание 23 февраля начиная с Индии. Модельный ряд будет включать модели vanilla и Pro, к которым присоединится новый вариант SE. iQOO еще не предоставила подробные спецификации глобальных единиц этих смартфонов, но сегодня индийский филиал компании подтвердил, что линейка iQOO 9 будет запущена с аккумулятором емкостью 4700 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт.

Это неудивительно, поскольку китайские версии iQOO 9 и iQOO 9 Pro также имеют одинаковый размер батареи и скорость зарядки. iQOO прямо не упомянул, будут ли все три смартфона в линейке иметь аккумулятор емкостью 4700 мАч и поддерживать зарядку мощностью 120 Вт, но изображение, опубликованное iQOO India в Twitter, показывает смартфон с изогнутым экраном, намекая на iQOO 9 Pro, в то время как его официальный Веб-сайт подтверждает, что обычная модель будет поставляться с батареей емкостью 4700 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт, как и ее китайский аналог.

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