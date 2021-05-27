Серия смартфонов OPPO Reno 6 появятся в Индии в июле месяце

Новая флагманская линейка от бренда OPPO Reno 6 будет запущена на индийском рынке в июле месяце.

Компания OPPO выпустит три телефона в этой серии - OPPO Reno 6, Reno 6 Pro и Reno 6 Plus Pro. Еще неизвестно, какой из этих телефонов станет официальным на индийском рынке. Также ожидается, что OPPO Reno6 Pro + 5G будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED Full HD + с поддержкой встроенного в дисплей датчика отпечатков пальцев. Он будет оснащен четырьмя камерами на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766, 16-мегапиксельным сверхшироким объективом, 13-мегапиксельной телеобъективом и 2-мегапиксельной макро-камерой. На передней панели устройство будет оснащено 32-мегапиксельной камерой и будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. За производительность Reno 6 будет отвечать процессор Dimensity 900, а Pro версия смартфона получит процессор Dimensity 1200.