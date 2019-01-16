Серия смартфонов Samsung Galaxy A получат подэкранные сканеры отпечатков пальцев

Серия Galaxy A набирает силу уже более четырех лет, но в этом году Samsung планирует что-то вроде модернизации, чтобы оставаться конкурентоспособным. Samsung планирует выпустить в этом году девять новых моделей, начиная с Galaxy A10 и заканчивая Galaxy A90. Часть из них будет использовать дисплеи Infinity-O, похожие на те, что есть на Galaxy A8s. Остальные устройства, примут одну из панелей Infinity-O или Infinity-U.

Первыми на рынке появятся Galaxy A50, Galaxy A70 и Galaxy A90. Все три модели будут иметь подэкранные сканеры отпечатков пальцев, такие как грядущие флагманы Samsung. Однако вместо более точных ультразвуковых решений присутствуют оптические, подобные OnePlus 6T. После этих моделей Samsung продолжит анонсировать новые устройства в течение года. Но в отличие от вышеупомянутых моделей, они не будут оснащены сканерами отпечатков пальцев. Однако они будут иметь двойные или тройные основные камеры и, возможно, камеры ToF (Time-of-Flight), которые улучшат портретную съемку и контент AR. Samsung уже начала приобретать необходимые датчики, а первые модели начнут появляться во втором квартале 2019 года.