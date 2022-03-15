Серия смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X официально представлена для глобального рынка

Сегодня официально представлена серия смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X для глобального рынка и скоро будет доступна в Европе, Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также может появиться в других регионах.

Xiaomi 12 Pro будет стоить от 1000 долларов за устройство с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Также будет доступна версия с 12 ГБ оперативной памяти с теми же 256 ГБ встроенной памяти. Xiaomi 12 будет стоить 750 долларов, за базовую модель 8/128 ГБ. Также будут варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Xiaomi 12X отказывается от Snapdragon 8 Gen 1 в пользу Snapdragon 870 и снижает цену на 100 долларов — 12X будет стоить от 650 долларов за устройство 8/128 ГБ.

Всех три модели представлены в трех расцветках серый, фиолетовый и синий. Покупка любой из трех моделей Xiaomi 12 принесет вам три бесплатных месяца YouTube Premium, так что вы сможете смотреть видео без рекламы. Также в подписку входит YouTube Music Premium.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12
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