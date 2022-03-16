Серия смартфонов Xiaomi 12 получила отличные оценки A+ от DisplayMate

DisplayMate опубликовал результаты тестирования дисплеев серии Xiaomi 12, и все три телефона получили оценку A+. 12 и 12 Pro установили 15 рекордов отображения, 7 из которых были оценены как «визуально неотличимые от идеальных». 12X на один рекорд меньше, чем его более дорогие братья. Каждый телефон показал сильные стороны в разных областях. Xiaomi 12 Pro — единственный из трио с дисплеем с более высоким разрешением 1440 x 3200 пикселей, что дает ему преимущество в четкости. Он также оказался самым ярким, показав 980 нит при 100% APL и 1541 нит при низком APL.

Xiaomi калибрует дисплей на заводе, поэтому 12-я серия обеспечивает идеальную точность цветопередачи и контрастности. В правильном режиме дисплеи обеспечивают идеальное покрытие sRGB и DCI-P3, а в режимах Vivid и Saturated — более 100%.

Следует отметить, что дисплеи Xiaomi 12 и 12X могут отображать 68 миллиардов цветов — другими словами, у них 12-битные панели. Фактически, это первые 12-битные панели на смартфонах. Вам понадобятся кадры, закодированные с помощью Dolby Vision, чтобы насладиться всеми преимуществами 12-битного цвета.