Серию Redmi Note 9 5G вероятно дебютирует 26 ноября

Redmi Note 9 Pro 5G станет первым телефоном с 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2. Следовательно, поклонники Redmi с нетерпением ждут, когда компания подтвердит дату запуска серии Note 9.

В сети компания опубликовала изображение, которое показывает, что серия Note 9 станет официальной 26 ноября в Китае. Что касается цен, Redmi Note 9 5G, вероятно будут стоять около 151 долларов США, тогда как Redmi Note 9 5G может стоить около 228 долларов США. Так же судя ранним отчетам компании, Redmi Note 9 5G будет направлен на рынки за пределами Китая, как и смартфон Redmi Note 9T. Ещё ожидается, что модель Pro будет поставляться с дисплеем с частотой обновления 120 Гц и чипсетом Snapdragon 750G , а в оригинальной модели также ожидается дисплей с высокой частотой обновления и процессор Dimensity 800U.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 5G
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