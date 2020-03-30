Сертифицирован смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite

Федеральная Комиссия по Связи США (FCC) официально одобрила готовящиейся к выпуску флагманский смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite, который базируется под кодовым номером M2020F4LG. По слухам, новинку должны оснастить 6,47-дюймовым изогнутым OLED-экраном (2340:1080 точек) с соотношением сторон 19:9, пентакамерой с главным модулем на 64 Мп и дополнительными на 8, 8, 5 и 2 Мп, восьмиядерной однокристальный системой Qualcomm Snapdragon 730, аккумулятором на 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, LTE, операционной системой Android 10 с оболочкой MIUI 11.