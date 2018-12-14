Серверная плата ASRock Rack E3C246D4M-4L получила четыре порта Gigabit Ethernet

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью E3C246D4M-4L, которая предназначена для создания серверов на платформе Intel Xeon E-2100. Новинка, выполненная в формате ATX, построена на наборе логики Intel C246 и поддерживает процессоры с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 95 Вт. Плата характеризуется поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666/2400 в конфигурации 4:16 ГБ, восемью SATA-портами для накопителей, возможностью установки твердотельного модуля М.2,четырьмя сетевыми портами Gigabit Ethernet на основе контроллеров Intel i210 и i219LM, дополнительным сетевым портом управления на основе контроллера Realtek RTL8211E, слотами PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8 и тремя PCIe 3.0 x1, разъёмом D-Sub, последовательным портом и четырьмя USB 3.1.